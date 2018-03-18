مقتل 37 داعشياً بغارات في أفغانستان

لقي 37 مسلحاً داعشياً على الأقل حتفهم في غارات أميركية في إقليم جوزجان شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية للأنباء.

وأكد الناطق باسم حاكم الإقليم، محمد رضا غفوري وقوع الغارات أول من أمس، قائلاً إن القوات الأميركية اعتقلت أيضاً عشرة مسلحين داعشيين، من بينهم قائد محلي رئيسي للجماعة.

وتم تنفيذ الغارات في قريتي سار دارا وموجول بمنطقة درزاب وقرية شاكما شوكور بمنطقة كوشتيبا بالإقليم. وخلال الغارات تم تدمير ثلاث قواعد لداعش، حسب غفوري.

وفي حادث منفصل، قتل 12 مسلحاً داعشياً وأصيب 17 آخرون، في كمين نصبته طالبان في الإقليم. وتابع غفوري أن الحادث وقع على الحدود بين منطقة بالشيراج ودرزاب بإقليم جوزجان الليلة الماضية.

على صعيد آخر، أعلن مسؤولون ان سيارة ملغومة فجرتها حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين وذلك في هجوم استهدف فيما يبدو شركة تعاقد أجنبية ووقع رغم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء المدينة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين.