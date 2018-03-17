موسكو تستدعي سفير بريطانيا لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو استدعت السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها تعتزم طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على ما أعلنته لندن أنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة.

واتخذت بريطانيا هذه الإجراءات لمعاقبة روسيا على رفضها احترام إنذار يطالب الكرملين بتوضيح كيفية نقل سلاح كيميائي الى بريطانيا، بعد تطويره في فترة الاتحاد السوفيتي السابق.

واستخدم السلاح الكيميائي وهو غاز أعصاب يسمى "نوفيشوك" في تسميم سيرجي سكريبال /66 عاما/ وهو جاسوس روسي سابق تحول إلى عميل مزدوج وابنته يوليا /33 عاما/.

يرقد الرجل وابنته في المستشفى في حالة حرجة بعد العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة ساليسبوري بجنوب إنجلترا.

تدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا جراء قضية التسميم، التي تشبه واقعة الجاسوس الروسي السابق أليكسندر ليتفينينكو الذي توفى عام 2006 بعدما جرى تسميمه بنظير مشع في فندق بلندن.

وألقت بريطانيا باللائمة على روسيا في حادثي التسميم.