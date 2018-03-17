محكمة يونانية ترفض طلب تركيا تسليم 8 جنود

رفضت محكمة استئناف يونانية أمس، طلباً من تركيا بتسليم ثمانية جنود أتراك تتهمهم أنقرة بلعب دور مباشر في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.

وهذا ثالث طلب تسليم ترفضه المحاكم اليونانية لنفس المشتبه بهم الثمانية في قضية وترت العلاقات المضطربة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب عدد من القضايا من الخلافات حول المجال الجوي وحتى حقوق التنقيب في بحر إيجة.

وقالت المحكمة اليونانية إنها ليست مقتنعة بأن الثمانية سيحصلون على محاكمة عادلة في تركيا. وقال محامي الجنود أوميروس زيليوس للصحفيين «القضاء ارتقى إلى مستوى الحدث وهذا يوم سعيد للثمانية».

وهربت المجموعة، المؤلفة من ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن واثنين برتبة سارجنت ميجر، إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو 2016 مع فشل محاولة الانقلاب على أردوغان.

وتقول تركيا إنهم خونة ومن مدبري الانقلاب وطالبت مرارا بتسليمهم. وتحدث أردوغان نفسه عن القضية عدة مرات متهماً اليونان بالتراجع عن وعهدها بإعادتهم سريعاً.

ويواجهون ثماني تهم في تركيا تتراوح بين الضلوع في الانقلاب والشروع في القتل والانتماء لجماعة إرهابية مسلحة والفرار من الخدمة العسكرية وسرقة مواد عسكرية. لكن المحكمة قالت في حكمها إن الاتهامات مبهمة ولم تقدم عناصر جديدة لتغيير الأحكام السابقة بشكل ملموس. وقال مسؤول بالمحكمة نقلاً عن نص الحكم «في كل قضية تكون هناك مخاوف مشروعة من إجراء محاكمات غير عادلة وخطر التعرض للتعذيب أو السلوك المهين». في سياق آخر، طالب الادعاء التركي أمس، بسجن 13 موظفا في صحيفة جمهورييت لمدة تصل إلى 15 عاما.