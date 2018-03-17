الرئيس الروسي كاد يعمل سائق أجرة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنه كان يفكر في البحث عن وظيفة كسائق سيارة أجرة قبل الانتقال إلى العاصمة موسكو عام 1996.

وقال في مقاطع من فيلم وثائقي، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي تجرى غداً، إنه أصبح بلا عمل بعد خسارة رئيسه السابق أناتولي سوبتشاك انتخابات حاكم مقاطعة لينينغراد، وأنه «فكر حتى في العمل سائقاً لسيارة أجرة».

وأكد الرئيس الروسي أنه كان جاداً في العمل كسائق لسيارة أجرة، إذ لم تكن أمامه خيارات أخرى. لكن بافيل بوردودين رئيس ديوان الرئيس بوريس يلتسن (1991 ـ 1999) حينها عرض عليه العمل في الشؤون القانونية التابعة للرئاسة، لينتقل بوتين إلى العاصمة.

وترقى في عمله حتى انتقل إلى قيادة جهاز الأمن الفيدرالي، ثم تولى رئاسة الحكومة، قبل أن يتنازل يلتسن له عن الحكم أواخر عام 1999. يذكر أن أحدث استطلاع، أجرته مؤسسة لاستطلاعات الرأي تابعة للدولة، أظهر فوز بوتين (65 عاماً) بفترة رابعة في منصبه، بنسبة 69 في المئة من الأصوات.