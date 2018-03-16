اوكرانيا تمنع الروس من المشاركة في انتخابات بلدهم وموسكو تحتج

أعلنت اوكرانيا، الجمعة، انها ستمنع الناخبين الروس من الوصول الى قنصليات بلدهم للتصويت، الأحد، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أربع سنوات تماما على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وقال وزير الداخلية الاوكراني ارسن افاكوف على صفحته على فيسبوك ان الشرطة التي تحرس البعثات الدبلوماسية الروسية "في كييف وخاركيف واوديسا ولفوف، لن تسمح للمواطنين الروس بالوصول الى هذه المباني للتصويت".

وأضاف أن هذا القرار اتخذ ردا على تنظيم الانتخابات الرئاسية "بشكل غير قانوني" في القرم حيث ستفتح مراكز اقتراع في سيباستوبول وسيمفيروبول خصوصا.

وقال افاكوف: "بناء على شن روسيا حرباً عدوانية ضد اوكرانيا، رأت وزارة الداخلية الاوكرانية أنه من المستحيل إجراء انتخابات تنتهك القوانين الاوكرانية على الأراضي الاوكرانية".

وردت الخارجية الروسية منددة بما وصفته "التدخل (الاوكراني) الواضح في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية".

واتهمت السلطات الأوكرانية باظهار "سخط واضح" و"بأخذ ثأرها من مواطنين روس عاديين".

ويصادف الأحد مرور أربع سنوات على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة أصبحت بموجبها القرم جزءا من روسيا.

ومن المتوقع أن يفوز بوتين الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس، بولاية رابعة الأحد يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024.