الكرملين: اتهام بوتين بتسميم العميل الروسي "لا يغتفر"

اعتبر الكرملين، الجمعة، أن اتهام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بالوقوف وراء تسميم عميل روسي مزدوج سابق في انجلترا "لا يغتفر".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نلقتها وكالات الانباء الروسية ان ذكر بوتين في سياق عملية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال "لا يمكن الا ان يكون صدمة وامرا لا يغتفر بموجب التقاليد الدبلوماسية".

وفي حديثه عن بوتين الجمعة، قال جونسون "نرجح بشكل كبير أن التوجيه باستخدام غاز للأعصاب في الشوارع البريطانية والأوروبية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية كان قراره".

لكن بيسكوف أعاد التأكيد بأنه "لا علاقة لروسيا بهذه القضية على الإطلاق".

ولا يزال سكريبال وابنته يوليا في حالة صحية حرجة منذ تعرضهما لهجوم بغاز للأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية في الرابع من آذار/مارس.