قتلى في انهيار جسر فوق طريق سريع في ميامي

انهار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع من ست حارات في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب في تحطيم عدد من السيارات ومقتل عدد من الاشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن عدداً غير معروف من الاشخاص محاصرين تحت جسر المشاة المنهار، الذي يربط بين جامعة فلوريدا الدولية ومساكن الطلاب.

وقالت دوريات الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إن عدداً من الاشخاص قتلوا جراء الحادث، على ما ذكر عدد من الشبكات الإخبارية.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون تحريك رافعة نحو موقع الحادث حيث انهار الجسر فوق السيارات على الطريق السريع. وتتواجد سيارات الطوارئ والشرطة في المنطقة.