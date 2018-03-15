لافروف: تسميم الجاسوس يهدف إلى تعقيد كأس العالم

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة البريطانية باستخدام قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق بهدف "تحويل الانتباه" عن صعوباتها المتصلة ببريكست.

وقال لافروف في حديث مع وسائل إعلام أجنبية نشرته الوزارة "من الواضح أن لندن في وضع صعب جدا في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست".

وأضاف: "شعبية هذه الحكومة تتراجع باستمرار" مؤكدا أن "هذا الاسلوب في ترتيب أعمال استفزازية محورها سيرغي سكريبال يصرف النظر" عن ذلك.

وتعرض الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من الجاري لتسميم بغاز الاعصاب من صنع روسي بحسب لندن في سالزبري جنوب غرب بريطانيا.

وحملت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء روسيا "المسؤولية" واعلنت طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية مع روسيا. وهي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس من بريطانيا منذ الحرب الباردة.

ووعد الكرملين الخميس برد سريع بعد قرار لندن "اللامسؤول".

ورغم اتهامه للسلطات البريطانية بانها تريد "تصعيد اللهجة المعادية لروسيا بطريقة واعية ووقحة حتى الهستيريا"، أكد لافروف ان "روسيا لا تزال منفتحة على الحوار".

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الخميس، عن لافروف قوله إن الدافع وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في انجلترا ربما كان يهدف إلى تعقيد استضافة روسيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.