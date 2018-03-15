ميركل تبدأ ولايتها الرابعة بعد ولادة عسيرة للحكومة

انتخب مجلس النواب الألماني أمس، مجددا المستشارة الألمانية انغيلا ميركل (63 عاما) لولاية رابعة يرجح أن تكون الأخيرة، على رأس اكبر اقتصاد في أوروبا تبدأها من موقع صعب بعد المأزق الذي استمر ستة اشهر عقب الانتخابات لتأمين غالبية.

وصوت 364 نائبا لصالح انتخاب ميركل من اصل 688، أي اكثر بتسعة أصوات من الغالبية المطلوبة، لكن أقل بـ35 من غالبيتها النظرية من 399 نائبا من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين. وامتنع تسعة نواب من حزبها عن التصويت لميركل التي سيكلفها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لاحقا تشكيل الحكومة قبل أن تؤدي اليمين.

وتنهي هذه المراسم مساعي طويلة لتشكيل أغلبية. وكانت تلك أسوأ أزمة تشهدها ميركل في مسيرتها السياسية المستمرة منذ 12 عاما.