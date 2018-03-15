ترامب: الجيش الأميركي لديه أكبر إنفاق في تاريخ البلاد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامه بتحديث جيش بلاده والاستثمار فيه، قائلاً إنه يجري حالياً «أكبر» عملية تعزيز عسكري في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة «ميرامار» الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية بولاية كاليفورنيا، أول من أمس: «نقوم حالياً بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريغان، وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الإطلاق».

وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع الكونغرس أخيراً، بشأن الموازنة للعامين المقبلين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري، إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل. ووصفه ترامب بأنه الإنفاق «الأكبر على الإطلاق» في تاريخ الولايات المتحدة و«أكثر بكثير من إنفاق أي دولة أخرى على الإطلاق».

ورغم أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري الأميركي أمراً ليس مستغرباً، فقد زاد كل الرؤساء الأميركيين الإنفاق العسكري بهدف الإيفاء بمتطلبات للمهمات الخاصة للقوات الأميركية، مثلما فعل جيمي كارتر عندما وسع العمليات في الخليج العربي، ورونالد ريغان الذي وسع سباق التسلح مع الاتحاد السوفييتي، وجورج بوش الابن عندما شن الحربين على العراق وأفغانستان.