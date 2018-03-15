روسيا: بريطانيا تؤجج الهستيريا بشأن حادث سولزبوري

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن لندن تتصرف بشكل غير شفاف وتؤجج الهستيريا بشأن حادث سولزبوري.

وأضاف فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لن تسمح لبريطانيا التحدث معها بلغة الإنذارات، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتحقيق في حادث سكريبال.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة:" ليس لدينا ما نخشاه ونخفيه".

واتهمت بريطانيا خلال الجلسة، روسيا "بالوقوف وراء تسمم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، وابنته يوليا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تقيم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية التي اتهمت فيها روسيا بالوقوف وراء "تسمم سكريبال"، على أنها استفزاز غير مسبوق يقوض العلاقة بين البلدين.