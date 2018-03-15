واشنطن تتهم روسيا بـ"تسميم" الجاسوس السابق في بريطانيا

قالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن طلبته لندن على وجه السرعة الاربعاء، ان روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا".

واضافت ان "الولايات تعتقد أن روسيا مسؤولة (...) هذه ليست حادثة منعزلة". وتابعت ان بلادها "متضامنة تماما مع المملكة المتحدة".

من جهته، عبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر عن "الدعم الكامل" و"تضامن فرنسا" مع المملكة المتحدة دون ان يحمل مباشرة روسيا مسؤولية الهجوم في الرابع من اذار/مارس في سالزبري ضد سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما).

واغتنمت فرنسا والكويت وغينيا الاستوائية الاجتماع العلني لمجلس الأمن للمطالبة بمزيد من التقدم في مكافحة استخدام الاسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

واعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء سلسلة من العقوبات ضد روسيا تشمل طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة ان موسكو "مذنبة" بتسميم جاسوس روسي سابق على اراضي المملكة المتحدة.