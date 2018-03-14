جلسة طارئة مجلس الأمن لبحث الأزمة بين بريطانيا وروسيا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأزمة التي نشبت مؤخراً بيت بريطانيا وروسيا على خلفية محاولة قتل جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

واشتعل الخلاف بين الدولتين بعدما وجهت بريطانيا أصابع الاتهام نحو موسكو بل وأمهلت 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا لمغادرة أراضيها.

وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن إن تسميم الجاسوس السابق سلوك متهور ضد المملكة المتحدة وروسيا مسؤولة عن تسميم سكريبال.

وأكد المندوب البريطاني أن روسيا سبق وأن اتهمت سكريبال بالعمالة والخيانة أكثر من مرة، مطالبا منظمة الأسلحة الكيماوية بالتحقق من نتائج تحقيقات قامت بها بلاده.

وأضاف أن روسيا كانت دائما تنتهك القانون الدولي ومسؤولة عن الهجوم الكيماوي.

من جانبها قالت المندوبة الأميركية إن روسيا أجهضت آلية التحقيق بشأن جرائم الأسد في سوريا، مشيرة إلى أن على روسيا الكشف عن الأسباب التي جعلتها ترتكب ما أقدمت عليه.

وأدان المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الهجوم وعبر عن تضامن بلاده مع الحليف البريطاني، مؤكدا على وجوب معاقبة من استخدم السلاح الكيماوي.