روسيا تطلب من لندن تسليم أكثر من 40 من مواطنيها

طلبت روسيا من بريطانيا تسليم أكثر من 40 مواطناً روسياً، يشتبه في ارتكابهم جرائم.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تنتظر من لندن تسليم أكثر من 40 مواطنا روسيا يشتبه العديد منهم بارتكاب جرائم.

وقالت زاخاروفا إنه من بين نحو 40 شخصا في بريطانيا من ارتكب جرائم قتل.

وأكدت أنه لم يتم تسليمهم إلى روسيا و"حصلوا على صفة لاجئين، وعلى حق اللجوء".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية اليوم الأربعاء 14 مارس أن بلادها أعطت 23 دبلوماسيا روسيا مهلة أسبوع واحد لمغادرة البلاد.

واتهمت تيريزا ماي روسيا، بشكل صريح، بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تقيم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، على أنها استفزاز غير مسبوق يقوض العلاقة بين البلدين.