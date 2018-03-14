روسيا: طرد بريطانيا 23 دبلوماسياً "استفزاز فج"

اعتبرت روسيا الاربعاء ان المملكة المتحدة "اختارت المواجهة" مع موسكو من خلال فرض عقوبات عليها بينها طرد 23 دبلوماسيا وذلك على خلفية تسميم جاسوس سابق في انجلترا، ووعدت برد سريع لم تكشف عنه.

واضافت الخارجية الروسية في بيان انه في وقت كانت فيه موسكو "على استعداد" للتعاون "اختارت الحكومة البريطانية المواجهة مع روسيا".

وتابع البيان "من البديهي ان اجراءاتنا للرد لن تتأخر".

ووصفت الخارجية الروسية العقوبات البريطانية بانها "استفزاز فج لا سابق له" و"اجراءات عدائية" و"حملة ضد روسيا".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعلنت الاربعاء عن سلسلة من العقوبات بحق روسيا منها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية معتبرة موسكو "مذنبة" في عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لوليا قبل عشرة ايام.