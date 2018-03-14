واشنطن تؤيد بقاء العقوبات على بيونغيانغ قبل القمة

شددت الولايات المتحدة أمام سفراء في مجلس الأمن على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى أن يتم إحراز «تقدم حقيقي» في المساعي الرامية إلى تخلي كوريا الشمالية عن قدراتها العسكرية النووية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إتش. آر. ماكماستر، عقب لقائه في نيويورك سفراء عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعيد أيام على إعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه سيعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون: «نحن متفقون جميعاً على التفاؤل إزاء هذه الفرصة».

غير أن المسؤول الأميركي استدرك قائلاً: «لكننا مصممون على مواصلة الحملة الرامية إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط إلى أن نرى أفعالاً مطابقة للأقوال وتقدماً حقيقياً باتجاه نزع القدرات النووية» لكوريا الشمالية.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة أن ماكماستر شدد على مسامع السفراء المعتمدين في المنظمة الدولية على أهمية القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن، وفرض بموجبها عقوبات مشددة أكثر فأكثر على بيونغ يانغ، معتبراً أن هذه القرارات أدت دوراً حاسماً في دفع النظام الكوري الشمالية إلى طاولة الحوار.

كما التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريس، منوهاً في تصريح أمام الصحافيين بما أظهره مجلس الأمن من «وحدة وعزيمة أوصلتانا إلى النقطة التي يمكننا فيها السعي إلى حل دبلوماسي لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية».

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن كوريا الشمالية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات «ملموسة» نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال محادثات آبي مع رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية سو هون، أمس. وقال آبي: «من المهم للغاية أن تترجم كوريا الشمالية وعودها إلى واقع عملي عبر اتخاذ إجراءات ملموسة نحو نزع السلاح النووي».

من جهته، قال سو هون لآبي في أثناء مباحثاتهما في مكتب رئيس الوزراء الياباني: «إنني هنا لأنقل رسالة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بأن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية ضروري لتحويل تدفق تيار السلام الذي تحرك أثناء دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ إلى شيء حميد».

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فأعرب عن أمله أن تجري محادثات سلسة بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تقود إلى تقدم نحو نزع سلاح بيونغيانغ النووي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وجاءت تصريحات شي خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونغ أوي-يونغ الذي زار بكين لإطلاع القادة الصينيين على لقاءاته مع كيم جونغ أون ودونالد ترامب الأسبوع الماضي.