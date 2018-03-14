اشتباكات بالأيادي في البرلمان التركي بسبب قانون يعزز حزب أردوغان

أقر البرلمان التركي قانون انتخابات مثيراً للجدل يقول معارضوه إنه يدعم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل انتخابات العام المقبل.

وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن 26 مادة بعد جلسة ماراثونية ليلية، شهدت عراكاً بالأيدي بين نواب معارضين وآخرين من الحزب الحاكم.

ورفع القانون الجديد الحظر على تشكيل التحالفات الانتخابية، ما يفتح الباب لتشكيل تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني.

وأعلن الحزبان بالفعل تحالفهما، ونادراً ما يوجه رئيس الحزب اليميني دولت بهتشلي انتقادات للحكومة.

وسيسمح القانون الجديد للأحزاب بأن تشغل مقاعد برلمانية حتى ولو لم تتخط عتبة 10 في المئة من الأصوات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في التوقيت ذاته لأول مرة في نوفمبر 2019.

وبعد هذه الانتخابات، سيدخل حيز التنفيذ تعديل دستوري أقر في استفتاء في أبريل الماضي يمنح منصب الرئيس صلاحيات واسعة.

وتنفي الحكومة التركية نيتها تنظيم انتخابات مبكرة لاستغلال المشاعر القومية بسبب الحملة العسكرية في سوريا، وتقول إن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده.

ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد هو قبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختماً رسمياً. ويقول معارضون إن ذلك يقوض نزاهــــة الانتخابات ويشجع على التزوير.