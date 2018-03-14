تيلرسون: هناك الكثير من العمل فيما يتعلق "بسلوك روسيا"

صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي أقاله الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه " لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه " للرد على "السلوك والإجراءات المثيرة للقلق" من جانب روسيا.

وأضاف تيلرسون في خطاب الوداع الذي ألقاه بوزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الروسية "يجب أن تقيِّم بدقة" كيف تصب تصرفاتها في مصلحة الشعب الروسي "وفي العالم بأسره على النطاق الأوسع ".

وقال الدبلوماسي الأميركي البارز "الاستمرار في مسارهم الحالي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من العزلة على جانبهم، وهو وضع ليس في صالح أحد".

ويقول تيلرسون كذلك إنه تلقى اتصالا هاتفيا في منتصف النهار بتوقيت واشنطن من الرئيس دونالد ترامب من على متن طائرة الرئاسة.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الصباح أنه أعفى تيلرسون من منصبه.