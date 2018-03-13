50 قتيلاً بتحطم طائرة ركاب بنغالية في نيبال

لقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم من جراء تحطم طائرة ركاب بنغالية كان على متنها 71 شخصاً عند هبوطها في مطار كاتماندو الدولي.

وأكد الناطق باسم الجيش النيبالي غوكول بغانداري، في تصريح صحافي، أن 50 شخصاً على الأقل راحوا ضحية الحادث، حسب معطيات أولية، مضيفاً أن الطائرة تعرضت لأضرار هائلة من جراء اندلاع حريق فيها إثر تحطمها.

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم المطار، بيريندرا براساد شريستا، قوله إن الطائرة من طراز «بومباردييه داش 8 كيو400» كانت تقل على متنها 67 راكباً وطاقماً مؤلفاً من أربعة أفراد، مؤكداً نجاة 17 شخصاً.

وذكر المسؤول أن مصير الركاب الآخرين لا يزال مجهولاً، مضيفاً أن فرق الإنقاذ سيطرت على الحريق الذي اندلع في الطائرة القادمة من العاصمة دكا، إثر تحطمها في محيط المطار. وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكباً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بيان

وقال مسؤولون إن الطائرة تابعة لشركة «يو اس-بانغلا».

وبين الركاب 33 نيبالياً و32 بنغالياً وصينياً واحداً وراكباً من جزر المالديف وفق ما أعلن قمر الإسلام، الناطق باسم شركة الطيران.

ولم تعرف على الفور أسباب تحطم الطائرة لكن بحسب بيان صادر عن السلطات الملاحية فإن الطائرة كانت «خارجة عن السيطرة» قبل هبوطها بقليل.

وأظهرت صور حطام الطائرة محترقاً، فيما اضطر رجال الإنقاذ إلى قصه لإنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع متابعة الرحلات الجوية «فلايت رادار 24» في السويد، فإن الطائرة بدأ تشغيلها منذ 17 عاماً.