الولايات المتحدة تدرس رفع حظر السفر عن تشاد

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أن بلاده تدرس رفع حظر السفر عن مواطني تشاد في بادرة سلام لحليف مهم في المعركة ضد الجماعات المتشددة في غرب أفريقيا.

وتوجه أكبر دبلوماسي أميركي إلى أنجامينا عاصمة تشاد في آخر يوم من جولة لإفريقيا شملت زيارات لكينيا وإثيوبيا وجيبوتي ونيجيريا وكلها دول شريكة في المعارك ضد تنظيم داعش والجماعات المنبثقة عن تنظيم القاعدة.

استياء

وكانت هذه أول زيارة دبلوماسية له للقارة، حيث لا يزال الكثيرون يشعرون بالاستياء من تقارير عن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول هناك بأنها «حثالة» في يناير الماضي. ونفى ترامب في وقت لاحق أنه أدلى بهذا التصريح.

وقال تيلرسون إن تشاد اتخذت خطوات مهمة لإحكام سيطرتها على أمنها وجوازات سفرها. وقال للصحافيين «هذه خطوات أعتقد أنها ستسمح لنا بالبدء في تطبيع علاقات السفر مع تشاد».

دعم

وأضاف أنه يجري في واشنطن إعداد تقرير عن التقدم الذي تحرزه تشاد وسيراجعه ترامب الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، تعهد تيلرسون تقديم دعم أميركي كامل لنيجيريا في حربها ضد جماعة بوكوحرام المتشددة، مندداً بعملية اختطاف تلميذات على يد التنظيم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا الشهر الماضي.

وقال تيلرسون من ابوجا إن «الاختطاف الأخير لـ110 تلميذات مفجع»، وتابع أن «نيجيريا تتمتع بالدعم الأميركي الكامل ونحن نعمل مع شركائنا حول ما يمكن ان نساعدكم به في هذه الحرب».