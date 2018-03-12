بوتين:لن نعيد القرم إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف كان، في حديث ورد في فيلم وثائقي جديد تم بثه أمس قبيل إعادة انتخاب بوتين المتوقعة في اقتراع الأسبوع المقبل.

وقال لصحافي سأله إن كانت هناك أي ظروف قد تدفعه إلى التخلي عن القرم: «ماذا؟ هل جننت؟ لا توجد ظروف من هذا النوع ولن توجد قط».

ووردت التصريحات في فيلم وثائقي بعنوان «بوتين» مدته ساعتان ونشر على حسابات المذيع التلفزيوني المعروف بتأييده للكرملين ديمتري كيسليف على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأحد المقبل.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 حيث دعمت متمردين يتحدثون الروسية في شرق الدولة السوفييتية السابقة، بعدما أطاحت انتفاضة مدعومة من الغرب بالنظام الموالي للكرملين في كييف.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح إطلاق صاروخ باليستي خارق للصوت وعالي الدقة، من الأنظمة الصاروخية نوع «كينجال»، التي وصفتها بأنها «لا مثيل لها في العالم». وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية رسمية: «نفذ طاقم الطائرة ميغ 31 من القوات الجوية الفضائية، تدريباً عملياً قتالياً بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع كينجال في المنطقة المحددة».