فيديو .. طالب يرشق رئيس الوزراء الباكستاني السابق بالحذاء

ألقى أحد الأشخاص الحذاء في وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، حين كان يهم بإلقاء كلمة أمام حشد من الحضور في إحدى الندوات بمدينة لاهور هذا الأحد.

وأصاب الحذاء كتف رئيس الوزراء السابق دون أن يسبب له أي أذى، في حين انهال عدد من المتواجدين على المهاجم بالضرب.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أقالت شريف من رئاسة الوزراء قبل نهاية ولايته الثالثة على خلفية قضايا فساد، قبل أن تقرر في وقت لاحق الشهر الماضي منعه من رئاسة حزب الرابطة الإسلامية.

وشريف ليس السياسي الأول الذي يتعرض للقذف بالحذاء، ففي عام 2008 قام الصحفي العراقي منتظر الزيدي بفذف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بفردتي حذائه، إلا أنهما أخطآ الهدف، وسيطر أفراد الأمن على الصحفي وتم الحكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى السجن لعام واحد.