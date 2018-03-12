سيناتور بتصفيفة جيمس بوند

قد يخطئ البعض عند النظر من بعيد، بالاعتقاد بأنها إحدى تلك القبعات الأنيقة، لكن النظر عن قرب، يكشف تصفيفة شعر حقيقية للسيناتور الروسية، فالنتينا بيترينكو.

ووصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية، في تشبيه لافت، ممثلة جمهورية خقاسيا في مجلس الاتحاد الروسي، بـ «جيمس بوند الشرير، ذي النظرة الباردة المتصلبة والأناقة والخلفية السوفييتية».

وتناولت العديد من أقلام الصحافة والمعلقين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصفيفة شعر بيترينكو، وأعربت الشخصية الإعلامية الشهيرة، سارة فريزر، عن دهشتها، بالقول: «بحق السماء، هل قام أحد بالتحقق من عدم وجود سمٍّ أو أدوات تنصت أو روبوتات، لأن تلك التصفيفة قد تخبئ أطناناً».

كما غرّد كثيرون عبر تويتر، متخذين من شعر فالنتينا مادة دسمة، فكتب شاين: «لا أعلم شيئاً عن فالنتينا، سوى أني سآخذ صورتها معي إلى الحلاق».

بالمقابل، تتجاهل بيترينكو كل الإثارة والتشويق المرتبطين بظهورها بشعر غريب ومرتفع، وتختصره بالقول: "أملك شعراً أجعد، وكل ما أقوم به هو رفعه بمساعدة بعض الدبابيس».