طفلة تسحر ميشيل أوباما

حظيت الطفلة باركر كاري، ذات العامين، بلقاء سيدة البيت الأبيض السابقة، ميشيل أوباما، بعد أن التقطت لها أحدهم صورة وهي تتأمل لوحة عملاقة لميشيل على الحائط.

وفي التفاصيل، أنه أثناء وجود باركر ووالدتها جيسيكا في معرض اللوحات الوطني، سارع بن هاينز بالتقاط صورة للطفلة، وقد تسمرّت أمام لوحة كشف عنها حديثاً لميشيل.

وما إن نشر هاينز الصورة عبر حسابه على فيسبوك، حتى حظيت بأكثر من 35 ألف مشاركة. وأكدت الأم جيسيكا، أنها لم تعرف بأمر الصورة إلا من أصدقائها على الموقع، وقالت: «لقد عملت كثيراً على جعلها تستدير لألتقط صورةً لها، لكنها كانت تركز على اللوحة».

وردّ ميشيل نفسها على الصورة، بعد أن نشرتها رسامة لوحتها آمي شيرالد عبر حسابها على انستغرام بسلسلة من رسومات الإيموجي، التي تظهر القلوب والوجوه المبتسمة. أما باركر، فعلقت بأن افتتانها بالصورة، كان ظناً منها بأنها ميشيل هي ملكة، وأنها هي أيضاً تود أن تصبح ملكة يوماً ما.