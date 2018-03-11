رجل أعمال بارز وابنته ضمن ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

أعلنت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الأحد، أن أحد أهم رجال الأعمال الأتراك لقي مصرعه مع ابنته في تحطم طائرة تركية خاصة صغيرة، بعد ارتطامها بجبل قرب مدينة شهركُرد جنوب غرب إيران.

وقال موقع "آمد نيوز" ، إن رجل الأعمال التركي حسين باشاران 60 عامًا مع ابنته مينا باشاران وسبعة من صديقاتها، لقوا مصرعهم خلال تحطم الطائرة التركية الخاصة في إيران.

وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك على تويتر، إن كل الركاب الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة التركية الخاصة المملوكة لشركة باساران، والتي تحطمت في إيران اليوم الأحد لقوا حتفهم، وإن واحدًا على الأقل من الركاب من عائلة رجل الأعمال حسين باساران.

وقالت وكالة دوجان التركية للأنباء، إن ابنة باشاران كان من المقرر أن تتزوج الشهر المقبل.

وبحسب مسؤول في وزارة النقل التركية قال إن الطائرة كانت تقل أيضًا طاقمًا مؤلفًا من ثلاثة أفراد، ولم ترد أي أنباء بشأن مصير أفراد الطاقم.

ويشغل حسين باشاران المولود في طرابزون شمال شرق تركيا، منصب رئيس مجلس إدارة شركة باقران ياتيرم القابضة التي تعمل في قطاعات مختلفة.

وأصبحت مينا (28 عاما) عضوًا في مجلس إدارة مجموعة باقران في عام 2013، وكانت تستعد لتولي منصبها من والدها.