لندن تعتقل 4 متظاهرين لحماية السفارة الإيرانية

أفادت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 4 متظاهرين أول من أمس كانوا في شرفة السفارة الإيرانية في لندن، بحسب ما أفادت الشرطة البريطانية. وقالت الناطقة باسم شرطة لندن: «تم الاتصال بنا بشأن أربعة متظاهرين كانوا في شرفة سفارة إيران» في حي نايت بريدج الراقي. ولم يدخل المتظاهرون مبنى السفارة.

وأضافت الناطقة: «تم توقيف الأربعة بداعي الإضرار بأملاك الغير، ولوجودهم بشكل غير قانوني في مكان دبلوماسي». ونقلوا إلى مفوضية شرطة وسط لندن، بحسب المصدر ذاته.

وعبّر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: «عن احتجاج إيران الشديد إلى السفير البريطاني في طهران»، وفي وقت لاحق، قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: «إنّ لسلامة وأمن الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في بريطانيا أهمية قصوى بالنسبة إلينا».