ميانمار تفتح تحقيقاً بعد العثور على جثتين

أعلنت شرطة ميانمار أنها فتحت تحقيقاً في مقتل رجلين يقول السكان إنه يبدو أنهما قُتلا بالرصاص في الرأس بعد أن اعتقلهما جنود شمالي البلاد المضطرب.

ويقول السكان إن الرجلين من مزارعي كاشين العرقيين، وكانا يقيمان في مخيمات للنازحين من جراء الصراع في قرية مينج هكاونج الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من حدود ميانمار مع الصين.

واضطر أكثر من مئة ألف إلى النزوح عن قراهم منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين جيش ميانمار وجيش استقلال كاشين عام 2011.

على صعيد آخر، قال الراهب البوذي ويراثو، في أول ظهور له بعد عام من منعه من الخطابة في ميانمار أمس، إن خطابه المعادي للإسلام لا صلة له بالعنف في ولاية راخين غربي البلاد. وويراثو هو الأشهر من بين الرهبان القوميين المتشددين في ميانمار الذين ظهروا كقوة سياسية مع بدء انتقال البلاد من الحكم العسكري الكامل في عام 2011. وفر ما يقرب من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس الماضي.