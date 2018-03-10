بوتشيمون لا يستبعد انتخابات جديدة في كاتالونيا

لم يستبعد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إجراء انتخابات جديدة في كاتالونيا في حال لم يتم تنصيب مرشح الانفصاليين لرئاسة الإقليم بصورة طبيعية.

وقال في مقابلة مع صحيفة ال بونت افوي، نُشرت أمس، إن إجراء انتخابات جديدة ليس مأساة، رغم أنها ليست أولوية ولا أحد من بيننا يريدها. ويتواجد الرئيس الإقليمي السابق الذي أقالته مدريد بعد إعلان استقلال كاتالونيا 27 أكتوبر الماضي، في بروكسل وهو مهدد بالتوقيف إذا عاد إلى إسبانيا. سحب بوتشيمون ترشحه لمنصب الرئيس الإقليمي لصالح الاستقلالي جوردي سانشيز.

ومن المفترض إجراء حفل التنصيب، بعد غدٍ، لكن الأمر غير مؤكد بسبب وجود سانشيز في الحبس الاحتياطي. وقد طلب إذن خروج للذهاب إلى البرلمان إلا أن حصوله عليه غير مؤكد. وقال بوتشيمون، إذا كان علينا إعادة تنظيم الانتخابات، سيكون ذلك بسبب انعدام مسؤولية الدولة، التي لم تقبل بنتائج انتخابات 21 ديسمبر، التي أعطت الأكثرية النيابية المطلقة للانفصاليين في البرلمان الكاتالوني. طلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي من النواب عدم تعيين مرشح يلاحقه القضاء.