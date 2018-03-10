بريطانيا ترسل قوات متخصصة للتحقيق بتسميم العميل الروسي

طلبت الشرطة البريطانية مساعدة الجيش في التحقيق في هجوم بغاز أعصاب استهدف جاسوساً مزدوجاً روسياً، فيما تزايدت التكهنات أمس، بشأن رد لندن إذا ثبت تورط دولة ما في تسميمه.

وتواصل الشرطة فرض طوق أمني حول منزل سيرغي سكريبال في سالزبري، المدينة الهادئة في جنوب غربي انجلترا، حيث عثر عليه وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد أمام مركز تجاري، ولا يزالان فاقدي الوعي وفي حالة حرجة لكن مستقرة، فيما أصبح الشرطي نيك بايلي الذي وصل لمساعدتهما قادراً على الجلوس والتحدث بعد أن أدخل في وقت سابق إلى العناية الفائقة.

ومع إصابة شرطي في الهجوم، فإن الضغوط تتزايد على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتحديد الفاعلين ومعاقبتهم. وقال المحلل في شاتام هاوس ماتيو بولوغ إن إصابة مواطن بريطاني وخصوصاً شرطي، يتطلب تدخلاً فورياً وقوياً من السلطات البريطانية. وبحسب كير بريتشارد، مسؤول شرطة ويلتشير فإن نحو 21 شخصاً تلقوا العلاج عقب الحادثة. وأضاف: عدد من أولئك يتلقون العلاج في المستشفى، يخضعون لفحوص دم وعلاجات متعلقة بالدعم وتقديم النصح.

وتسعى السلطات إلى معرفة مصدر غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم سكريبال (66 عاما) الذي جاء إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس.

فيما وجهت أصابع اتهام إلى روسيا في الهجوم. وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب الوطنية التي تقود التحقيقات أمس، إنها طلبت مساعدة الجيش لرفع عدد من السيارات والأشياء من مكان الحادثة، فيما ألمحت وسائل إعلام إلى احتمال مشاركة 108 عناصر في التحقيق بينهم من البحرية الملكية وخبراء الأسلحة الكيميائية.

ووصفت وزيرة الداخلية آمبر راد الهجوم بأنه «شائن» وذلك خلال تفقدها مكان الحادثة أمس، لكنها حضت الناس على فسح المجال أمام الشرطة لتفحص المنطقة جيداً لإجراء تحقيقاتها. ورداً على أسئلة عن احتمال تورط روسيا قالت ماي إن الحكومة «سترد في حال الضرورة».

وتشمل الردود المحتملة طرد عدد من الدبلوماسيين الروس وعددهم 58، وشكلا من مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا أو زيادة التواجد العسكري البريطاني في أوروبا الشرقية.

وأثار وزير الخارجية بوريس جونسون فكرة تعزيز العقوبات على مسؤولين روس، لكن ستكون بريطانيا مضطرة أولاً لإقناع شركائها الدوليين.

وردت موسكو بغضب على اتهامها بالوقوف وراء تسميم سكريبال، ورفض وزير الخارجية سيرغي لافروف الاتهامات وقال إنها بغرض «الدعاية». لكن، بدا المذيع على التلفزيون الحكومي الروسي كيريل كليمنيونوف وكأنه يوجه تحذيرا مبطنا، إذ قال «لا تختاروا انجلترا بلد إقامتكم المستقبلي، سواء كنت خائنا محترفا لبلدك الأم أو كنت تكره بلدك في وقت فراغك».

وفرضت الشرطة طوقا حول المنطقة التي عثر فيها على العميل المزدوج وابنته وحول قبر زوجته، لودميلا التي توفيت في 2012 بعد صراع مع السرطان، وكذلك على شاهدة قبر ابنه الكسندر الذي أحرقت جثته العام الماضي وتوفي بسبب مشكلات في الكبد، بحسب تقارير. وذكرت صحيفة تايمز أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت ابنة سكريبال التي وصلت بريطانيا الأسبوع الماضي قادمة من موسكو، قد حملت معها عن غير قصد غاز الأعصاب كهدية.