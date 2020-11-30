الفجيرة تقيم عرضا للألعاب النارية على الكورنيش ومنطقة الفقيت بمناسبة العيد الوطني

المصدر: الفجيرة - البيان

تستعد إمارة الفجيرة للاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر سلسلة من الفعاليات المتميزة ذات الطابع الإماراتي الأصيل.

وتشمل الفعاليات عرضا للألعاب النارية، سيقام في الساعة العاشرة ليلا على كورنيش الفجيرة ومنطقة الفقيت السياحية بالإمارة.

ووضعت لجنة الفجيرة لاحتفالات اليوم الوطني بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة حزمة من الاجراءات الاحترازية والوقائية لعرض الألعاب النارية المقرر في 2 ديسمبر على كورنيش الفجيرة ومنطقة الفقيت ملتقى العائلات في العيد الوطني كل عام.

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