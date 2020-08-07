توقعات بهطول الأمطار على الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30، وتصل إلى 42 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند 03:56، والجزر الأول عند الساعة 10:02، والجزر الثاني عند الساعة 21:59.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ومضطرباً أحياناً، ويحدث المد الأول عند 12:34، والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الاول عند الساعة 19:05، والجزر الثاني عند الساعة 06:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 80 30

دبي 40 33 85 35

الشارقة 42 31 90 35

عجمان 41 30 85 40

أم القيوين 42 31 80 35

رأس الخيمة 43 30 85 25

الفجيرة 38 32 80 50

العين 44 31 70 20

ليوا 45 29 80 15

الرويس 41 32 85 30

السلع 42 33 85 25

دلما 40 34 70 30

طنب الكبرى 38 32 85 40

طنب الصغرى 38 32 85 40

أبو موسى 38 32 85 40.

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