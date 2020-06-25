واشنطن تضاعف مكافأة القبض على زعيم "داعش"

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أية معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

قُتل زعيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين أبي ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي.

لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده. ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم "داعش".

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