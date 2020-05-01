إسعاف دبي تطلق مبادرة "المير الرمضاني وإسعاد الأطفال"

المصدر: دبي - البيان

وزَّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المير الرمضاني وألعاب الأطفال على عائلات الميدانيين من مسعفي ومشغلي مركبات الإسعاف وفنيي الطب الطارئ، وأوصلتها إلى بيوتهم في جميع إمارات الدولة.

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إنه انطلاقاً من استراتيجية المؤسسة لإسعاد الموظفين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد، أطلقنا مبادرة "المير الرمضاني وإسعاد الأطفال" في 14 من أبريل الماضي، وتمكّن فريق عمل قسم الخدمات الإدارية خلال هذه الفترة من الوصول إلى نحو 190 أسرة من أسر الميدانيين في مواقع سكنهم، وإهدائهم المير الرمضاني وألعاب الأطفال، وهي عبارة عن ألعاب سيارات الإسعاف التي توضح أهداف المؤسسة والإسعافات الأولية والخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة .

وأوضح الدراي أن خطة المؤسسة تهدف إلى تقديم هذه الهدايا إلى أسر وعائلات جميع الميدانيين في شهر رمضان، وتستمر المبادرة خلال الشهر الكريم، لنصل إلى جميع المتطوعين وبقية الفئات الوظيفية في المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة حريصة على توفير ما يلزم للموظف وعائلته، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، فسعادة الموظف تحقق نتائج إيجابية في الإنتاجية والعطاء، وتوفر الخدمات بصورة احترافية تليق بسمعة إمارة دبي.

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