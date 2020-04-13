الكمامات تحمي مُرتديها من «كورونا» لكن كيف يتخلّص منها؟

المصدر: دبي – البيان

يمكن أن تساعد الكمامة في وقف انتشار فيروس «كورونا»، ليس فقط الوقاية من انتقاله من المصابين، بل أيضاً حماية مرتديها من الإصابة بالفيروس من الحاملين الآخرين أثناء تفشي الوباء. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الكمامات، تتزايد المخاوف من التسبب في أن تنتقل العدوى من خلال الكمامات المستخدمة، ما يفرض دراية بكيفية التخلص من الكمامات بعد الاستخدام.

وتنقل «قناة الصين الفضائية» عن لجنة الصحة الوطنية الصينية تأكيدها أن هناك ثلاث طرق مقترحة تم تحديدها بحسب الأحوال التي يتواجد فيها الشخص، للتخلص من الكمامة:

بالنسبة للأشخاص في المناطق منخفضة الخطورة، يجب وضع الكمامات في أكياس والتخلص منها في السلال المخصصة للقمامة غير القابلة لإعادة التدوير.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون أعراضاً مشابهة، مثل الحمى والسعال، رش المطهر على الكمامة المستخدمة ووضعها في كيس مغلق قبل التخلص منها. أما الكمامات التي كان يرتديها الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا»، فلا بد من معالجتها كنفايات طبية مُعدية من قبل المتخصصين، وفقاً للجنة.

وقال ليو لي فنغ مسؤول من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية في مؤتمر صحافي بشأن الوقاية من الوباء والسيطرة عليه: «أثناء عمليات تصنيف النفايات هذه، لا نحتاج إلى أي عامل في موقع العمل، ما قد يقلل من أخطار العدوى وإمكانية انتقال الفيروس».