الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الجمارك السعودية في بيان أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 سنة) والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع "كرز" واحد فقط، وأشارت إلى أن هذا البيان تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي في السعودية.

وحسب صحيفة الرياض أشار البيان الذي اصدرته الجمارك السعودية إلى أنه وبشكل مؤقت تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروز) ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جم، والسيجارة 24 حبة)، وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص (الدخان الجديد).