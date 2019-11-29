مصر تستضيف اجتماعاً جديداً بشأن سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف مصر الأسبوع المقبل، اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن الوزير ياسر عباس سيغادر، الأحد المقبل، إلى القاهرة، ليرأس وفد السودان المشارك في اجتماع سد النهضة، يومي الاثنين والثلاثاء.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من جملة أربعة اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول 15 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه، الذي سينعقد في العاصمة الأميركية، في منتصف يناير المقبل.