والد الطالب السعودي المطعون يكشف تفاصيل علاقته بزملائه

المصدر: البيان الالكتروني

كشف والد طالب شرورة خالد حمد محمد النهدي الذي لقى مصرعه على يد زميله في مدرسة أبي هريرة المتوسطة بحي الفهد في السعودية عن تفاصيل علاقته بزملائه وتفوقه الدراسي.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية أكد والد المجني عليه انه لا يعلم عن أي خلافات سابقة بين ابنه رحمه الله والجاني وذكرت إن المشاجرة وقعت في فناء المدرسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر أول أمس الأحد في مدرسة أبي هريرة المتوسطة بحي الفهد.

فيما أكد قائد المدرسة هاشم الحامضي، أن الطالب – رحمه الله-كان من الطلاب المتميزين خُلقًا وأدبًا ومن المتفوقين دراسيًّا، وجميع المعلمين بالمدرسة يثنون على انتظامه وحرصه على متابعة دروسه.

وأشار إلى أنه فقد أحد أبناء المدرسة المتميزين، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، كما أعرب عن أحرّ التعازي والمواساة لأسرة الطالب وأسرة المدرسة جميعًا من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وتواصل جهات التحقيق تحديد ظروف وملابسات الحادث، فيما ترددت أحاديث عن أن الضحية خرج بمعية زملائه ساعة الراحة الدراسية “الفسحة”، لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن زميله فاجأه وسدد له طعنة قاتلة في قلبه ثم هرب بسرعة من موقع الحادث، وتردد أن الطالب الجاني حضر للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، وأنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.