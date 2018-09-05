مقتل 20 شخصاً في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية كابول

المصدر: رويترز

ذكر مسؤولون إن 20 شخصا قتلوا وأصيب 70 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه في ناد لرياضة المصارعة بحي شيعي في غرب العاصمة الأفغانية كابول تلاه انفجار ثان مستهدفا على الأرجح رجال الإنقاذ والصحفيين اليوم الأربعاء.

ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أساسا أفراد أقلية الهزارة التي كانت هدفا في السابق لهجمات من جانب تنظيم الدولة الإسلامية.

وقتل عشرات الطلبة الذين كانوا يستعدون لاختبارات القبول بإحدى الجامعات في هجوم على مركز تعليمي في هذه المنطقة الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي إن الانفجار الثاني وقع أثناء مساعدة الشرطة للمصابين جراء الانفجار الأول وفي وجود عدد من الصحفيين.

وأظهرت لقطات شبانا يرتدون سترات مصارعة ممزقة وهم يساعدون في نقل المصابين إلى سيارات لنقلهم للمستشفى.

وقالت مجموعة (إن.إيه.آي) الإعلامية في أفغانستان إن صحفيا ومصورا من تلفزيون تولو، أكبر شبكة إذاعية وتلفزيونية في البلاد، قتلا في الانفجار الثاني في حين أصيب أربعة من أفراد طاقم قناة تلفزيون محلية.

وفي أبريل استهدف انتحاري صحفيين كانوا يغطون نبأ هجوم في وسط العاصمة مما أسفر عن مقتل تسعة منهم.

ويسلط الهجوم الضوء على المخاطر في كابول مع قرب الانتخابات المقررة الشهر المقبل وعلى التهديد الذي تواجهه أقلية الهزارة الشيعية والتي تعاني من التمييز منذ فترة طويلة.