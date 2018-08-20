(فيديو) كيرالا بعد انحسار مياه الفيضانات

المصدر: أ ف ب

كشف في كيرالا اليوم الاثنين عن جثث ضحايا سقطوا خلال أعنف أمطار موسمية منذ قرن تشهدها هذه الولاية الاستوائية الواقعة في جنوب الهند، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 400 شخص.

وبعد أسبوع من هطولها بغزارة، تراجعت الأمطار الاثنين وانخفض مستوى المياه في عدد من الأقاليم. وتواصل مروحيات عسكرية وسفن عمليات البحث عن ناجين وعمليات إلقاء المواد الغذائية ومياه الشرب في المناطق المنكوبة.

وأعلنت فرق الانقاذ أنها عثرت الأحد على جثث ثلاثين شخصا آخرين، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى مئتين منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة في الثامن من اغسطس وإلى 400 على الأقل منذ بدء الأمطار الموسمية في يونيو الماضي. وتم إنقاذ 22 ألف شخص يوم الأحد وحده.

وما زال نحو ألف شخص عالقين في خمس قرى حول شينغانور أحد أكثر الاقاليم تضررا بالفيضانات.

وأقام فريق من البحرية الهندية جسرا مؤقتا فوق نهر ثريسور لإنقاذ نحو مئة شخص الأحد.

وتم إيواء حوالى 725 ألف شخص في مخيمات للنازحين في هذه الولاية الوفيرة الخضرة والمقصد السياحي أثناء مواسم الجفاف.

وقال رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان للصحف الأحد إن "العدد الإجمالي لمن لجأوا إلى 5645 مخيما بلغ 724 ألفا و649 شخصا"، وأكد أن الأولوية هي لتأمين مياه الشرب النظيفة وإعادة التيار الكهربائي في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

وتمكنت طائرات الركاب الصغيرة من استئناف رحلاتها إلى كوشين بفضل فتح سلاح البحرية مدارج هبوط. أما المطار الدولي في هذه المدينة الكبيرة فسيبقى مغلقا حتى الأحد.

وخلفت الأمطار والسيول مشاهد دمار وخراب في هذه المدينة.