موجة الحر تغلق أربعة من مفاعلات النووية في فرنسا

المصدر: البيان الالكتروني

قال متحدث باسم شركة المرافق الفرنسية "أي دي اف" السبت إن الشركة أوقفت أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في فرنسا بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا.

وأوضح المتحدث أن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في نهري الرون والراين أدت الى إغلاق مؤقت للمفاعلات، حسب ما ذكرت قناة "الحرة".

وتستخدم المحطات النووية التابعة لشركة EDF على طول نهري الرون والراين مياه الأنهار لتنظيم درجة حرارة مفاعلاتها، قبل أن تعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.

وتشهد فرنسا، مثل الكثير من الدول الأوروبية هذه الأيام، موجة طقس حارة في مناطقها الجنوبية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 مئوية في وادي الرون.