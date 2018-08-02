كوريا (ج) ترسل وحدتها العسكرية "تشونغ هيه" لانقاذ مواطنها المختطف في ليبيا

المصدر: يونهاب

أوضح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الخميس بشأن احتجاز مواطن كوري جنوبي في ليبيا من قبل مجموعة مسلحة منذ يوم 6 يوليو الماضي، أن الحكومة تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها مثل الفلبين والولايات المتحدة منذ وقوع حادثة اختطاف المواطن الكوري من أجل سلامته وإطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم اليوم إنه تم الكشف عن مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنهم ضحايا بعد مرور حوالي شهر من وقوع الاختطاف، ومنهم رجل يدعي أنه كوري، يقول بالإنجليزية، "أرجوك ساعدني، رئيس، بلدنا كوريا الجنوبية".

وذكر المتحدث كيم أن وطنه ورئيسه لم ينسياه أبدا، مضيفا أن الرئيس مون أمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة في اليوم الأول من اختطافه.

وأكد أنه تم على الفور إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس للاستجابة للظروف المحلية.

ودعا الشعب إلى الثقة في جهود الحكومة وتضافر الجهود للعودة الآمنة للمواطن المختطف.