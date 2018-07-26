الأمم المتحدة بصدد خفض نفقاتها لنقص في التمويل

المصدر: أ ف ب

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس إن المنظمة الدولية تعاني نقصا حاداً في التمويل، وأبلغ الموظفين في رسالة انه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.

وقال غوتيريش إن السبب الرئيسي في نقص الاموال هو عدم دفع الدول الاعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفا انه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة.

وقال في رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الامم المتحدة: "أموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجه الأوسع مقلق كذلك، إذ إن أموالنا تنفد بشكل أسرع وتبقى تحت الخط الاحمر لمدة اطول".

وأضاف "سنحتاج الى اتخاذ اجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين"، مضيفا انه أوكل الى قسم الادارة تحديد وسائل لخفض الانفاق.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر على ميزانية للمنظمة الدولية لمدة عامين بقيمة 5,4 مليار دولار. وهذه الميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.

ودفعت 122 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من يوليو، الا انها لم تشمل الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة.

وخلال اجتماع قادة العالم في الامم المتحدة العام الماضي، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تتحمل معظم نفقات المنظمة.

وتدفع الولايات المتحدة 22 بالمئة من ميزانية الامم المتحدة تليها اليابان فالصين ثم ألمانيا وفرنسا.