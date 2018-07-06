"كيلوا" يمدّد مساحة أميركا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ‏في حسابها على تويتر عن ازدياد مساحة أكبر جزيرة في ولاية هاواي الأميركية بأكثر من كيلومترين مربعين. ‏

وأكدت الهيئة أن الحمم البركانية التي اندفعت من بركان "كيلوا" إلى المحيط "شكلت 555 فدانا من اليابسة"، أي (2.25 كيلومتر مربع) من الأراضي الجديدة.

وقال بروفيسور الجامعة المفتوحة، ديفيد روثري، إن "الرقعة الجديدة التي تشكلت من حمم البركان لن تدوم طويلا، وستنجرف في مياه البحر ولن يبقى منها إلا القليل، لذا لن يزداد حجم الجزيرة بشكل كبير"، حسب ما أوردته #روسيا اليوم".

يذكر أن بركان كيلوا الذي ثار، في 3 مايو الماضي، دمر أكثر من 650 منزلا وأجلي بسببه أكثر من ألفي شخص، وما يزال يدفع بحممه للشهر الثالث على التوالي.