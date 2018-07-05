موجة حر تقتل 33 شخصاً في كندا

المصدر: وام

أدت موجة حر شديدة سادت معظم أنحاء جنوب كيبيك وأجزاء أخرى من وسط وشرق كندا إلى وفاة 33 شخصاً على الأقل حسب ما أعلنته سلطات الصحة الإقليمية اليوم.

وأصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة والدخان في أجزاء من جنوب كيبيك.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مونتريال والمناطق المحيطة بها إلى 35 درجة مئوية لتكون أعلى 10 درجات من متوسط الارتفاع لهذا الموسم.

وقالت الدكتورة ميلين دروين، رئيسة هيئة الصحة الإقليمية، إن غالبية الضحايا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 سنة.

وأضافت أن 19 مأوى مكيف الهواء تم إعدادها للمقيمين الذين يحتاجون إلى الراحة من الحرارة.