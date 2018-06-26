قرقاش: الحراك الشعبي في إيران سببه كلفة تدخلها في الشأن العربي

المصدر: البيان الالكتروني

أرجع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران، إلى التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي.

وطالب قرقاش في تغربدات نشرها عبر حسابه على تويتر بإعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب.

وأكد أن التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبّر عن ذلك باحتجاجه المعيشي اليومي، مضيفا أن العودة إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي تمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة.

وختم: ان على المليشيات الطائفية والتي تدور في الفلك الإيراني أن تراقب تطور المشهد، كون مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التي ستشهدها إيران، إن عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها.