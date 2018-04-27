وزير الخارجية الاميركي: سننسحب من الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يتم تعديله

دعا وزير الخارجية الاميركي في مؤتمر عقب اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو روسيا إلى احترام القانون الدولي، قائلاً: نريد الحوار مع روسيا وهذا يتوقف على أعمالهم.

وفي ما يخص الاتفاق النووي مع ايران، قال مايك بومبيو: لم نتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا أن الملف سيكون على أجندة زيارته إلى الشرق الاوسط، ومؤكدا أنه "إذا لم يتم تعديل الاتفاق سننسحب منه

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وحول المسألة الكورية قال مايك بومبيو: ملتزمون بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفاً سوف نواصل ضغوطنا حتى لا تتكرر أخطاء الماضي مع كوريا الشمالية.