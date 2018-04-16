ميلو ديوكانوفيتش رئيساً لـ مونتينيجرو

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في مونتينيجرو (الجبل الأسود) التي صدرت اليوم الاثنين فوز ميلو ديوكانوفيتش رسمياً بمنصب الرئاسة بعد حصوله على 53.9% من الأصوات.

وقالت اللجنة الانتخابية في بودجوريتشا اليوم الاثنين بعد فرز جميع الأصوات إن من بين المرشحين الستة للانتخابات، جاء ملادين بويانيتش، المنافس الرئيسي لديوكانوفيتش في المركز الثاني بحصوله على 33.4% بالمئة من أصوات الناخبين.

ويعني الفوز أن ديوكانوفيتش (56 عاما) مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في مونتينيجرو سيعود من التقاعد الذي فرضه على نفسه إلى المنصب الذي شغله بالفعل من عام 1998 وحتى عام 2002.