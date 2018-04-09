إيقاف بث قناة "جيو" الإخبارية في باكستان

قالت إدارة قناة "جيو" الإخبارية الرائدة في باكستان اليوم الاثنين، إنها توقفت عن البث في معسكرات الجيش وتواجه انقطاعات في مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

ويأتي الحصار الجزئي للقناة الخاصة الأكثر مشاهدة في البلاد وسط تقارير تفيد بأن الجيش القوي يسعى إلى إسكات الانتقادات لدوره السياسي المزعوم.

وقال رئيس شبكة جيو، عمران أسلم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد توقف البث الخاص بنا.. في معظم المناطق في حوالي 80 بالمئة من البلاد.. إنه مثل الخنق الاقتصادي".

وينظر إلى "جيو" على أنها متعاطفة مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي عزلته المحكمة العليا في البلاد بسبب الفساد المزعوم، والذي شمل أيضا عائلته.

ويقول محللون إن شريف ربما كان هدفا للتواطؤ بين الجنرالات والقضاة بسبب الدعوة إلى تفوّق الإدارة المدنية في بلد يحكمه الجيش منذ ما يقرب من نصف وجوده.

ونفت الحكومة أن تكون أصدرت الأمر بالحصار، الذي بدأ قبل أسبوعين، وطلبت من هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان التأكد من استمرار البث بدون انقطاع، ولكن لم يكن هناك أي تغيير، حسبما ذكر صحفي بقناة جيو طلب عدم الكشف عن اسمه.

وقال الصحفي "هناك ضغط هائل من الجيش لاتباع خطهم في المحتوى التحريري".