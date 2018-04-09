ترامب يتوعد بالرد على الهجوم السوري خلال 24 إلى 48 ساعة

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيتم اتخاذ "قرارات مهمة" خلال يوم أو يومين بشأن الرد على الهجوم المزعوم بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية، محذراً بأن دمشق "ستدفع ثمنا باهظاً" نظير هذا الهجوم.

ودان ترامب ما وصفه بـ "الهجوم البشع على الأبرياء" السوريين في دوما، أثناء افتتاحه اجتماع الحكومة في البيت الأبيض.

وقتل وأصيب العشرات في الهجوم المزعوم على مدينة دوما، بحسب عمال انقاذ ومصادر طبية.

وقال ترامب "هذا الأمر يتعلق بالإنسانية،، ولا يمكن السماح بأن يحدث" مضيفاً أن القرارات ستتخذ خلال الـ "24 إلى 48 ساعة المقبلة".