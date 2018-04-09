مقتل 15 طفلاً إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بشمال الهند

لقي 15 طفلاً على الأقل حتفهم عندما سقطت الحافلة المدرسية، التي كانوا يستقلونها، في واد بولاية هيماشال براديش بشمال الهند اليوم الاثنين، حسبما قال وزير التعليم في الولاية.

وقال سوريش بهاردواج، وزير التعليم بالولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إن حافلة مدرسة خاصة انحرفت عن طريق جبلي وسقطت في واد عمقه 30 مترا في منطقة كانجرا.

وتترواح أعمار الضحايا بين 6 أعوام و11 عاما. كما أصيب عدد آخر من الأطفال.

وقال بهاردواج إن جهود الإنقاذ لا تزال جارية، مشيراً إلى إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، وأمرت السلطات المحلية بإجراء تحقيق.